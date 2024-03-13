По информации департамента полиции ЗКО, всего за три года привлеченных к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде в области 4 018 человек. В 2022 году к ответственности привлекли 2 132 водителя, из них 2 064 мужчин и 68 женщин. Арестовали 2 007 человек и 1536 лишили водительского удостоверения.

В 2023 цифра уменьшилась, тогда всего к ответственности привлекли 1 703 водители, 62 автоледи и 1 641 мужчину. Под арест попали 1 567 человек, права вождения лишились 1 274 водителя.

На начало 2024 года к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения привлечено 183 человека, четыре женщины и 179 мужчин. Арестовано 172 водителя, прав лишили уже 147 человек.