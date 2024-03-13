Прокурорская проверка выявила более 1 200 нарушений в организациях образования всех форм собственности. В основном нарушения касаются сферы безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности.

Так, в школах трудоустроились три человека, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, за сокрытие фактов избиений и других противоправных действий старшеклассниками, к административной ответственности привлечены пять директоров школ.

В 16 государственных и одной частной школе у учеников был доступ к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к этим сайтам ограничен, виновные лица привлечены к административной ответственности.

– Всего проверка проводилась в 29 государственных и 11 частных школ, по результатам внесено 91 представление об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 должностных лиц, одно лицо привлечено к уголовной ответственности за использование поддельного диплома, по аналогичным фактам начато еще два досудебных расследования, приостановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму 353 миллиона тенге, - сообщили в прокуратуре Атырауской области.

Проверки в этом направлении продолжаются. Прокуроры заверили, что права детей и впредь будут защищаться надзорным органом.