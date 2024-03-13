Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на трассе в ЗКО

Трагедия произошла 13 марта около 9.00 на трассе Уральск-Дарьинское, между поселками Трекино и Володарское. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на трассе столкнулись ВАЗ-2106 и KIA.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате аварии одна женщина скончалась на месте происшествия. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, 33-летний мужчина доставлен в городскую многопрофильную больницу с множественными переломами. В данный момент проводится экстренная операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

30-летнюю женщину госпитализировали в городскую многопрофильную больницу. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

29-летнюю женщину и двоих 18-летних юношей так же доставили в областную многопрофильную больницу. Их осмотрели врачи, оказали необходимую медицинскую помощи и направили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП стражи порядка проводят расследование.