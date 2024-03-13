В Казахстан ввозили авто, занижая год выпуска

В Казахстан ввозили машины под фальшивыми документами, заменяя год выпуска, чтобы снизить ставку регистрационных сборов, сообщает bes.media.

По данным агентства по финансовому мониторингу РК, за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 миллирада тенге. Также проверяется причастность 59 должностных лиц СпецЦОНов и работников госорганов.

– Организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учёт автотранспорта, предоставляя в СпецЦОН поддельные квитанции с изменённой датой выпуска с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора. В некоторых случаях регистрация проводилась в онлайн-режиме через портал Egov как приобретённого от официального диллера, с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС, – говорится в сообщении.

В АФМ сообщили, что первичную регистрацию авто делали работники СпецЦОНов через ручное внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.

В Казахстане ставка регистрационных сборов зависит от возраста транспортного средства (так хотели улучшить экологическую ситуацию):

если авто старше пяти лет, необходимо будет заплатить 2500 МРП;

если нет двух лет, сбор составит 0,25 МРП.

Теперь Агентство приняло меры по исключению возможности внесения данных о регистрации в ручном режиме в обход информационных систем.