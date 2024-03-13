В Западно-Казахстанской области усиленными темпами идут противопаводковые работы. Аким региона Нариман Турегалиев осмотрел головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы расположенные в поселке Кушум района Байтерек и Кировское водохранилище в Акжайыкском районе. Он проверил их готовность к пропуску весеннего паводка. Об этом аким области сообщил на своей странице в Facebook.

– Специалисты филиала РГП «Казводхоз» доложили о технических характеристиках водохозяйственных объектов и о ходе подготовки к весеннему паводку. Напомню, Урало-Кушумская оросительно-обводнительная система – это крупнейшая ирригационная система нашего региона. В состав головных сооружений входят шлюз-регулятор пропускной способностью 125 кубометров в секунду, сбросное сооружение пропускной способностью 250 кубометров в секунду, магистральный канал протяженностью 22 км, система дамб, расположенных в пойме реки Урал. После этого посетил Кировское водохранилище расположенного в поселке Тоган Акжайыкского района, - написал аким области.

На сегодняшний день в ЗКО на объектах оросительно-обводнительной системах ведутся работы по реконструкции. Она проводится впервые с 60-70-х годов прошлого века. Средства выделены из республиканского бюджета выделено финансирование.

На Кировском водохранилище завершены работы по односторонней механизированной очистке подводящего канала на протяженности 8 километров. Кроме этого завершены бетонные работы по ремонту сбросного сооружения, строительство шандорохранилищей на головных сооружениях магистральных каналов, ведется строительство двух зданий КПП.

По итогам визита, Нариман Турегалиев поручил специалистам провести максимально активную работу по предупреждению паводков.