Сегодня, 13 марта, министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова с рабочим визитом посетила ЗКО. Здесь она ознакомилась с работой завода «Зенит», где ей доложили об обстановке и дальнейших планах развития предприятия. Там же генеральный директор завода «Зенит» Кдржан Муканов ответил на вопросы журналистов о передаче предприятия в частные руки.

Кдржан Муканов отметил, что завод входит в систему оборонно-промышленного комплекса и выполняет задачи государственного оборонного заказа. Работает в интересах силовых структур для военно-морских сил министерства обороны и для пограничной службы. Основное производство — строительство кораблей.

— На сегодняшний день у нас есть заказ, завод полностью загружен. Работы выполняем по графику. В этом году ожидаем спуск одного военного корабля. Он большой, водоизмещением 700 тонн. Для этого нужно было модернизировать спусковую площадку. В связи с этим проводим определенную работу. Думаю, в течение месяца уже закончим. В июне ожидается спуск ещё одного корабля. Он размером меньше. Что касается обеспечения, то вопросов нет. Зарплата выплачивается вовремя, долгов нет. Сейчас у нас работает 780 человек. Штат полностью укомплектован. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были заказы, — сказал гендиректор предприятия.

Что касается разговоров о передаче части акций завода в частные руки, то Муканов заявил, что ничего не изменилось.

— Пока это всё полнится слухами. Сокращений у нас не было, все работают. Шёл разговор, чтобы определенный пакет акций передать частным предпринимателям. Ещё раз говорю, мы входим в систему квазигосударственной организации. Эти вопросы решают на уровне министерства промышленности и строительства, и их нужно задавать там. Наша задача только делать. Были попытки, но не более того. Если руководство страны примет решение о необходимости, это уже будет их решением, — отметил Кдржан Муканов.

Гендиректор считает, для того чтобы завод дальше выполнял заказы, его нужно модернизировать. Необходимо внедрять новые технологии, чтобы быть конкурентноспособными. Для этого государство должно вкладывать средства.

— Если мы этого делать не будем, то мы не будем конкурентноспособными. Нужны большие денежные вложения. Мы не должны ограничиваться выполнением государственного заказа. Мы готовы выпускать гражданскую продукцию. Нужно оборудовать цеха, помещения, внедрить новые технологии, — отметил Кдржан Муканов.

Между тем гендиректор подчеркнул, что в прошлом году заводчанам подняли заработную плату на 20%. В этом году на 8%. В перспективе планируют поднимать дальше. Сейчас средняя зарплата на заводе составляет 280 тысяч тенге.

Светлана Жакупова во время визита донесла до рабочих о проводимой работе в министерстве труда по исполнению поручения главы государства.

— Одно из поручений это введение специальных социальных выплат для тех, кто проработали долгое время в тяжелых условиях труда по достижению 55 лет и при наличии обязательных пенсионных взносов в течение семи лет. Эту выплату внедрили с 1 января этого года. На неё претендуют порядка 37 тысяч человек. С завода «Зенит» выплаты получают три человека, — рассказала Светлана Жакупова.

Она отметила, что возрастные профессионалы на заводе должны передавать свой опыт молодёжи.