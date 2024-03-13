Уральск один из четырех городов Казахстана, где в генеральном консульстве РФ будут открыты избирательные участки для голосования. Голосовать смогут граждане России, достигшие 18 лет с российским паспортом внутренним или заграничным, постоянно проживающие и прибывающие в загранкомандировках, или приехавших по частным делам в нашу страну. Кстати, постановка на консульский учет для участия в голосовании — не обязательна.

Между тем не все россияне, находящиеся в ЗКО, готовы идти на выборы.

- Его (президента) уже выбрали, это шоу! Он уже давно президент. Я не ходил на президентские выборы, когда жил в России. Владимир Путин не сменяемый, его режим не сменяемый. Там единственный соперник ВП - коммунист Харитонов, но он за СВО, Слуцкий из ЛДПР более или менее, Даванков никому не известен, - говорит сбежавший из воинской части в Волгограде Игорь Санджиев.

Такого же мнения и другой россиянин Олег, живущий в ЗКО последние два года.

- Я уехал еще до войны, живу и работаю в Уральске. Политикой раньше не интересовался, жил в Самаре, хотя сам родом из Уральска. Много лет назад родители вернулись на свою родину в Россию, я, следовательно, тоже. Но вот года два назад так получилось, что мне здесь предложили работу, я согласился. Думал ненадолго, но теперь понимаю, что надолго. На выборы не пойду, не думаю, что мой голос что-то решит. За нас все давно решили. Мне от этого горько, наверное, мы никогда не доживем до того дня, когда сами будем решать, кто будет править страной, - рассказал Олег.

Однако есть и те, кто решил идти на голосование, что его голос "не пропал".

- Пойду непременно, чтобы снять этот груз с души. Не знаю решит мой голос что-то или нет, но пойду для себя, для своей совести, - говорит россиянка Наталья.

Супружеская пара Алина и Сергей родились и выросли в Уральске. Здесь же поженились, родили детей. Занимаются небольшим бизнесом.

- Когда начался этот бум переезда в Россию, мы решили для себя, что тоже хотим жить на своей исторической родине. Считали, что человек должен жить «у себя», так будет проще и ему и его детям. К тому же дети после окончания школы поступили в российские вузы, а мы гражданство России, но планировали переехать попозже, когда дети окончат университет. Здесь в Казахстане получили ВНЖ и так пока с ним и ходим. На выборы пойдем, выборы с мужем никогда не пропускали, хоть казахстанские, хоть российские, для нас это важно. А за кого будем голосовать еще для себя не решили, изучаем кандидатов, - рассказывает Алина.

Напомним, что 17 марта в России пройдут выборы президента. Всего зарегистрировано четыре кандидата. Это Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и нынешний президент России Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцем. К слову, впервые Путин занял этот пост в 2000 году.