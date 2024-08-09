Инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану.

На регистрации сотрудники FlyArystan не зарегистрировали девочку. При этом они заверили сопровождающего, что сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной и Зере. Они объяснили свой поступок тем, что из-за замены воздушного судна ребенку просто не хватило места. В компании заявили о готовности выплатить моральную компенсацию.

Как позже сообщила Жазира Мусина, с ней действительно связалось руководство авиакомпании. В своем письме они предложили мировое соглашение и выплату моральной компенсации в размере четырех миллионов тенге.

– Позвольте лично выразить свои искренние извинения госпоже Мусиной за то, что не смогли предоставить место Зере Галиевой. В результате ряда ошибок, допущенных нашей авиакомпанией Галиевой Зере было отказано в принятии на рейс. Мы понимаем, что этот инцидент вызвал значительное беспокойство у Галиевой Зере и её семьи. Наши действия совершенно неприемлемы, и мы глубоко сожалеем о последствиях этих действий. Мы надеемся, что госпожа Мусина примет наши искренние извинения и финансовое предложение, - написано в официальном письме руководства авиакомпании, подписанном и.о. обязанности президента авиакомпании Ричардом Леджером.

Кроме этого, в письме указано, что если их предложение будет принято, то они просят Жазиру Мусину отказаться от каких-либо последующих претензий по данному вопросу, а также не публиковать что-либо в СМИ.

Об этом женщина сообщила в социальных сетях.

– Руководство компании хотели лично встретиться со мной и принести извинения. Но я отказалась, сказала, что встретимся в суде, - написала женщина.

Более того, адвокат Жазиры Мусиной Данильхан Шагатаев направил ответное письмо президенту авиакомпании, в котором указал, что Жазира Мусина не согласна с их условиями урегулирования спора.

– Дело в том, что клиент ожидал реакцию и объяснения со стороны руководства FlyArystan ещё с 21 июля. В течение данного времени мы не предпринимали никаких попыток опубликовать данное происшествие в СМИ. Клиент огорчен тем, что авиакомпания решила принести свои извинения только после вызванного резонанса, несмотря на то, что авиакомпания имела возможность это сделать ранее. Между тем, мы так и не получили от вас официальных объяснений и причин произошедшего. Мы до сих пор не знаем почему ребенок, имея на руках все необходимые документы, не смог попасть на рейс вместе с другими детьми. Как оказалось, это далеко не первый случай вашей авиакомпании с участием несовершеннолетнего ребенка. Мы настаиваем на проведении тщательной проверки и привлечении виновных лиц к ответственности, - написал адвокат с своем письме.

Между тем, в комитете гражданской авиации пообещали провести тщательную проверку и привлечь всех виновных к ответственности.



