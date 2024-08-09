По факту гибели актюбинца на рабочем месте от удара молнии начали расследование.

По данным управления по инспекции труда Актюбинской области, 8 августа в 16.30 машинист экскаватора ТОО "Металлург" получил удар молнией, находясь на вагоне при погрузке металлолома на территории завода, которую предприятие арендует. Работник скончался на месте.

- Все произошло в рабочее время на рабочем месте при выполнении порученных заданий работодателя, и по требованию законодательства в течение суток предприятием было внесено сообщение о несчастном случае с работником в управление по инспекции труда. Создана комиссия по специальному расследованию, комиссия установит связь произошедшего с производством. Расследование несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, занимает 30 календарных дней с правом продления еще на 30 дней, - сообщили в управлении по инспекции труда Актюбинской области.

Напомним, по данным управления здравоохранения области, когда все произошло, работники предприятия вызвали на место скорую. Врачи по прибытии увидели, что на улице лежит мужчина без признаков жизни. Ни дыхания, ни сердцебиения, ни пульса у него не ощущалось.

Врачи зафиксировали «смерть до приезда 103. Травму, не совместимая с жизнью. Удар молнией".

