8 августа к вечеру в городе полил дождь, разыгралась молния. Ударом молнии убило работника одного из местных заводов, коллеги вызвали скорую.

Рабочие рассказали врачам, что после ужина мужчина вышел на улицу, и сидевшие внутри увидели через окно, как его ударило молнией, после чего вызвали 103. Врачи по прибытии увидели, что на улице лежит мужчина без признаков жизни. Ни дыхания, ни сердцебиения, ни пульса у него не ощущалось.

Врачи зафиксировали «смерть до приезда 103. Травма, не совместимая с жизнью. Удар молнией», - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Мужчине было 36 лет.

Аналогичный случай произошел 7 июля. Тогда на берегу озера Шалкар в Теректинском районе молния попала в отдыхающую. От полученных травм 40-летняя гражданка России скончалась на месте происшествия.

Фарида ЗАРИП