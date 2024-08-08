Экс-главе МВД Тургумбаеву дали условный срок по делу о превышении власти во время Кантара

Суд в Астане вынес приговор по уголовному делу о превышении власти, повлёкшем тяжкие последствия, в отношении бывшего главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщает Orda.kz.

По информации суда, дело рассматривалось под грифом «Секретно» в закрытом формате согласительного производства, поскольку Тургумбаев полностью признал вину. Сторона обвинения требовала назначить экс-министру наказание в виде пяти лет лишения свободы.

«Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся», — говорится в сообщении суда.

Ерлана Тургумбаева признали виновным по ч. 4 ст. 362 УК РК и приговорили его к пяти годам лишения свободы. Но срок будет условным — поскольку, в соответствии со ст. 63 УК РК, экс-министр не совершал коррупционного преступления. Тургумбаева также лишили права занимать определённые должности сроком на десять лет.

«Суд учёл признание вины осуждённым, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые. В соответствии с ч. 2 ст. 49 УК суд решил внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград», — говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева возбудили уголовное дело в марте. Его задержали в конце апреля. Расследование было связано с январскими событиями 2022 года.