Иллюстративное фото из архива "МГ" Утром 23 февраля несколько Telegram-каналов сообщили, что ожидается смена министра внутренних дел Казахстана. В самом ведомстве информацию опровергли. В пресс-службе министерства сообщили, что сведения об отставке Ерлана Тургумбаева не соответствуют действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме. Напомним, Ерлан Тургумбаев на посту главы МВД трудится с февраля 2019 года.