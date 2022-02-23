Ставку снизят на 50% на все автомобили и сельхозтехнику, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Об этом сказал заместитель премьер-министра Роман Скляр в интервью на телеканале «Хабар 24».
- Мы на площадке НПП «Атамекен» провели четыре или пять раундов дискуссий. Проводило их министерство экологии, МИИР, экспертное сообщество, автопроизводители и потребители. Мнений очень много. Мнение (озвучено - прим. автора) обнулить утильсбор, чтобы мы завозили в страну в том числе и автохлам, и попытка дискредитировать наше ответственное машиностроение. Тем не менее принято взвешенное решение. Уровень стимулирования автопрома позволяет нам снизить на 50% ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники...Мы будем по ходу смотреть, есть ли необходимость дальнейшего снижения или увеличения, - рассказал Скляр.
Также, по словам заместителя премьера, «во благо населения» используют более 200 млрд тенге, которые находятся в свободных остатках на счетах «Жасыл Даму». 100 млрд тенге передадут на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля.
- Условия будут следующие: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос. В отличие от нынешней программы, где 20% первоначальный взнос и 4% готовых. Сегмент - это недорогие автомобили. Таким образом, 71 тысяча граждан сможет приобрести новый автомобиль по доступной цене, - озвучил условия Роман Скляр.
Ещё 30 млрд тенге выделят на обновление автобусного парка. Перевозчикам предложат купить новый автобус в кредит по нулевой ставке сроком на семь лет.
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге.
18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
