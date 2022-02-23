Надзорный орган ведёт расследование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подозреваемый в неуплате 1,5 млрд тенге налогов уральский бизнесмен до суда останется под стражей Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.
- Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных. По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое - в ВКО, один человек – в Талдыкоргане. Также мы взяли резонансное дело о пытках, сопряжённых с применением утюга, в отношении ещё одного жителя Талдыкоргана, который до сих пор содержится в следственном изоляторе, - сказал Ризабек Ожаров.
Расследования продолжаются, об их результатах обещают проинформировать.