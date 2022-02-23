- Сейчас один полицейский находится в тяжёлом состоянии. Ему нужна сложная операция. Пострадавшие сотрудники других силовых структур вышли из больниц, - отметил спикер.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим.В результате массовых беспорядков в Атырау пострадали 103 человека, в том числе 55 полицейских, 28 сотрудников Национальной гвардии и 20 гражданских жителей. Напомним, в ходе массовых беспорядков в Атырау были повреждены 17 служебных автомобилей полиции, четыре автомашины скорой помощи и один автобус. Общий ущерб составил более 168 миллионов тенге.