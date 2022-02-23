Ретропарк. Фото из архива "МГ", построенный по заказу городского акимата на спонсорские деньги ТОО «Тенгизшеройл», открылся в октябре 2017 года. На территории в три с половиной гектара расположены: скульптура некогда популярного ВИА «Дос-Мукасан», амфитеатр, мостик для пешеходов. Вдоль дорожек на газонах высажены цветы, а на скамейках и качелях жители могли отдохнуть от пеших прогулок. Однако недолго музыка играла. Сегодня парк, на строительство которого потратили 1,2 млрд тенге, пустует и является бесхозным. ИП, на баланс которого он был передан в доверительное управление, отказался за ним ухаживать.Дворец молодежи и школьников. Фото с сайта arsm.kz Практически пустует и огромное здание молодёжного центра Абая – этот Дворец молодёжи и школьников построила компания «Шеврон» по заказу областного акимата. Сумма объекта составляет более десяти миллиардов тенге. Здание имеет шесть этажей, общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Этот объект передан на баланс городского отдела образования, но на полную мощность за два года он так и не заработал. Столь важный и нужный для атырауских детей центр пустует ещё и потому, что находится далеко от города, и на общественном транспорте добраться туда не так-то просто. Быть может, прежде чем строить, стоило подумать об этом?Молодежный парк. Фото с сайта inform.kz Ещё один объект - молодёжный парк на набережной стоимостью в 4 млрд тенге, построенный на средства компании «NCOC» по заказу городского акимата. Обустройство набережной реки Урал протянулось на 6,5 гектара. Молодежный парк, действительно, очень красивый. Кроме архитектурных композиций, он оборудован 9-ю фонтанами по современным технологиям. Но сегодня жителям интересна только часть парка: беговая и велосипедная дорожки, скейт-парк и две детские площадки. Почему? Они не требуют особого ухода. А вот сооружения, требующие затраты электроэнергии и обслуживания, простаивают. Например, в течение уже полутора лет детские качели и карусели стоят пустыми и безлюдными. Кстати, фонари на обновлённой набережной тоже не горят. По информации пресс-служб ТОО «Тенгизшевройл» и NCOC, все объекты нефтяные компании строят по заказу управления строительства. А вот содержание и обслуживание этих объектов уже находятся на совести заказчиков. Все вышеназванные объекты, безусловно, очень красивы и нужны, но может быть местным исполнительным органам всё же спрашивать у жителей города, какие объекты и где их лучше возводить? А еще заранее решать - кто будет за всем этим добром присматривать? Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.