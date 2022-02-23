Национальная валюта к доллару ослабла сразу на шесть тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Доллар подорожал в обменниках Уральска По итогам утренней сессии, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 437,35 тенге. По сравнению с данными на 11:00 22 февраля, национальная валюта к доллару ослабла на 6,29 тенге. Официальный курс Нацбанка на 23 февраля составляет 433,39 тенге за один доллар. В обменниках Уральска американскую валюту продают по 440 тенге, покупают по 435 тенге за доллар. Эксперты связывают валютные колебания с эскалацией конфликта вокруг Украины, а также заявлением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.