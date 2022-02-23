Обучение может вестись на русском и казахском языках, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 1235 студентов в ЗКО обучаются в штатном режиме Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе премьер-министра сообщили, что принято постановление о подписании соглашения между правительствами Казахстана и России о создании филиалов организаций высшего и послевузовского образования РК в РФ и филиалов вузов РФ в РК.
- Обучение может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств сторон, - говорится в сообщении.
