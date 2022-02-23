Ребёнку помогли спасатели, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске малыш застрял головой в стуле Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Вызов спасателям поступил 22 февраля в 20:22. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на помощь малышу выехали пять сотрудников. Спасателям пришлось разобрать стул, чтобы снять его с головы ребёнка 2019 года рождения. Всё это заняло не более 25 минут. Травм и повреждений мальчик не получил, его жизнь вне опасности. Аналогичная ситуация в Уральске произошла 16 января. Тогда головой в стуле застряла годовалая девочка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.