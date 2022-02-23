Дорогу открыли с 6:30 23 февраля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замерзающую мать двоих детей нашли на трассе в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что в связи с улучшением погодных условий открыто движение на трассе Уральск - Атырау. В ночь на 23 февраля движение приостанавливали на участке от границы Атырауской области до Уральска из-за тумана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.