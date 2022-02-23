Фото: Polisia.kz Запрещённые предметы в посылке нашли сотрудники следственного изолятора в Актобе. Телефон и две sim-карты были спрятаны в курдючном жире. Сало с начинкой жительница Актобе отправила брату, осуждённому за разбой. Женщина вину полностью признала. На правонарушительницу составили два протокола, решение о мере наказания примет административный суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.