Наверняка наши предки и не додумывались о содержании вредных микроорганизмов в воде, они всего-лишь знали, что если ее прокипятить и выпить, то не будет болеть живот. И тогда наверное смешивание сырой и кипячёной воды было действительно вредно. В современном мире из-под крана течет вполне очищенная вода, которая не содержит опасных бактерий и микроорганизмов. Ведь перед тем, как попасть в ваши квартиры, вода проходит стадии различных химических очисток и неоднократных фильтраций. Конечно, многие считают, что данная очистка абсолютно не совершенна и у них есть на это право. Однако, по чистоте такая вода гораздо превосходит воду из рек и озер. Поэтому в настоящее время, разговоры о том, что нельзя смешивать воду - миф. По утверждениям многих потребителей, при кипячении вода освобождается от тяжелых металлов и солей. Но, в воде из-под крана так и так их быть не может. А если они и содержаться, то с помощью кипячении воды от них просто так не избавиться. Каждый выбирает то, что ему нравится и поэтому если вам по душе смесь кипяченой и сырой воды, смело перемешивайте ее.