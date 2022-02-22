К сожалению, пневмония после Covid-19 не всегда проходит без последствий, а именно отдышки. Врачи советуют соблюдать некоторые рекомендации, а именно делать упражнения при которых легкие раскрываются, желательно сидя либо лежа на животе, делать дыхательную гимнастику, получать вибромассаж, постепенно включать умеренные физнагрузки, правильно и сбалансировано питаться, принимать витамины и соблюдать питьевой режим.

Боли в горле и изменения голоса наблюдаются у пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой и средней форме. Специалисты рекомендуют полоскать горло настоями липы, ромашки и календулы. Не нужно перегружать голосовые связки в первые 10 дней после выздоровления.

У пациентов с тяжёлой формой дела обстоят серьезнее. У них в течение длительного времени наблюдается сухость во рту и болезненное глотание. Важно соблюдать несколько правил, а именно есть не торопясь, в течение получаса после еды оставаться в вертикальном положении, глотать пищу медленно и хорошо прожёвывая, отказаться от твердых по консистенции продуктов. При этом не забывайте увлажнять воздух в комнате и поддерживать температуру около 20 градусов.

Фото с сайта Pixabay.com COVID-19 по-особенному влияет на наш иммунитет, отсюда и наблюдаются последствия болезни в течение длительного времени. Причина - в организме включается защитная реакция в тот момент когда в нее попадают патогены, вырабатываются цитокины, которые направлены на нейтрализацию инфекции. Процесс завершается, когда вирусы в организме погибают, сейчас мы говорим об обычных ОРВИ и гриппах. Но при коронавирусе выработка антител не всегда прекращается, тогда они начинают атаковать собственные клетки организма, а именно клетки печени, нервной системы, легких, органов пищеварения и даже мозга. Именно по этой причине мы наблюдаем значительные последствия. Для организма требуется время, чтобы восстановиться - от 2 недель до 2 месяцев. Как же помочь своему организму прийти в себя?Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.