Движение закрыто с 20:00 22 февраля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В "КазАвтоЖол" заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО Фото из архива "МГ" В ДЧС Атырауской области предупредили, что для всех видов транспорта из-за тумана закрыто движение на участке трассы Уральск - Атырау (189-492 километры, от границы Атырауской области до Уральска). Движение на этой дороге было приостановлено в ночь на 22 февраля, также из-за сильного тумана.