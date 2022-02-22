В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..-1, ночью понизится до -4..-6. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +7..+9 градусов, ночью температура составит -1..-3 градусов. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.

В Актобе ожидается переменная облачность, 0..-2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -10..-12 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Ложбина циклона с районов Белого моря будет смещаться через северные, центральные и восточные регионы Казахстана - там ожидаются снег и гололёд. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков.