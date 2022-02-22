Из Казахстана в Шарм-эль-Шейх будут летать самолёты трёх казахстанских авиакомпаний, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». У малыша из Уральска начались судороги в самолете: воздушное судно вернулось в аэропорт Иллюстративное фото из архива "МГ" В комитете гражданской авиации сообщили, что решение о возобновлении полётов между Казахстаном и Египтом приняла МВК по недопущению распространения COVID-19.
- Начиная с начала марта казахстанские авиакомпании AirAstana, Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полётов в Шарм-эль-Шейх из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Атырау, Актобе, Уральска и Костаная, - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Казахстан приостановил авиасообщение с Египтом третьего декабря 2021 года для недопущения завоза в страну нового вариант COVID-19. Своё решение власти объяснили тем, что в Бельгии был выявлен инфицированный омикроном, прилетевший из Египта. В декабре репатриационными рейсами в Казахстан вернули более четырёх тысяч наших туристов из Египта.