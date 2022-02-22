Палец подростка сильно распух, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы школьница не смогла снять кольцо с пальца и вызвала спасателей Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК Вызов в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступил в 20:47 21 февраля. 13-летняя девушка надела кольцо и не смогла его снять.
- Палец распух, начался сильный отёк. Оперативная группа спасателей выехала в Алатауский район. Применив специальное спасательное оборудование, сотрудники РОСО сняли кольцо и освободили палец подростка, - рассказали в пресс-службе отряда.
Спасатели напоминают, что длительное пережатие фаланги пальца и его отёк грозит печальными последствиями, поэтому обращаться за помощью надо незамедлительно.