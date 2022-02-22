- Палец распух, начался сильный отёк. Оперативная группа спасателей выехала в Алатауский район. Применив специальное спасательное оборудование, сотрудники РОСО сняли кольцо и освободили палец подростка, - рассказали в пресс-службе отряда.

Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК Вызов в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступил в 20:47 21 февраля. 13-летняя девушка надела кольцо и не смогла его снять.Спасатели напоминают, что длительное пережатие фаланги пальца и его отёк грозит печальными последствиями, поэтому обращаться за помощью надо незамедлительно.