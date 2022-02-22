Президент дал поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев поручил срочно принять антикризисный план из-за ситуации вокруг Украины Фото: Акорда На сайте Акорды сообщается, что под председательством президента прошло оперативное совещание Совета Безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины. Президент заслушал доклады премьер-министра, председателя Национального банка, министра иностранных дел, министра обороны и других руководителей ведомств.
- Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния, - говорится в сообщении.
Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.