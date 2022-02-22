- После освещения в социальных сетях ко мне хлынул поток обращений от женщин со всего Казахстана, кто столкнулся с аналогичной ситуацией. Из 30 описанных случаев, которыми со мной поделились, только две женщины смогли дойти до суда. Это стало печальной практикой врачей, когда о вырезанном органе родильницам сообщают уже в момент выписки из роддома. Чтобы избежать огласки и ответственности, молодых мам запугивают, убеждают, что они виноваты сами в случившемся; угрожают, что в случае огласки от них откажутся муж и семья, отвернутся родственники, - со слезами рассказала Алина Абилева в ходе брифинга в Interfax Казахстан.

- 17 марта 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников клиники ТОО «Керуен-Medicus». В ноябре 2021 года органом, осуществляющим уголовное преследование, принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Однако решение прокуратурой Алмалинского района было отменено по повторной жалобе Абилевой. В декабре 2021 года мы направили жалобу в прокуратуру с требованием прекратить уголовное дело в отношении сотрудников клиники. 10 января 2022 года постановлением прокурора Алмалинского района наша жалоба удовлетворена в полном объёме. 30 декабря 2021 года уголовное дело в отношении наших сотрудников повторно прекращено, - говорится в сообщении ТОО «Керуен-Medicus».

Иллюстративное фото из архива "МГ" В июне 2020 года Алине Абилевой провели экстренное кесарево сечение в родильном отделении клиники «Керуен Медикус». По словам девушки, никто из медиков не сообщал ей, что у неё крупный плод и пытались провести естественные роды, хотя изначально были все показания для кесарева сечения. На следующий день после выписки родильница позвонила в клинику с жалобой на острую боль внизу живота, ей назначили дистанционное лечение. Состояние здоровья Алины стремительно ухудшалось и девушке провели вторую операцию. По словам Алины, в том, что ей удалили матку, врачи признались лишь тогда, когда она устроила скандал. Девушка рассказала, что после операции ещё три недели пролежала в больнице, потеряв 20 килограммов. Несмотря на наличие сохранённой переписки с врачами, аудиозаписей и показаний экспертов, уголовное дело в отношении врачей прекратили.По словам девушки и её адвоката, после проведения внеплановой проверки департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля Алматы в январе 2021 года, в Паталогоанатомическом бюро исчезла ключевая улика – удалённый орган. Адвокат пострадавшей Фархад Цай заявил, что на текущий момент дело просто закрыто с формулировкой «отсутствие состава преступления». Адвокат и потерпевшая намерены и дальше добиваться справедливости. В самой клинике сообщили, что в медучреждении в декабре 2020 года прошла комплексная внеплановая проверка сотрудниками Минздрава Казахстана.Клиника обратилась в Алине Абилевой с просьбой дать письменное согласие на раскрытие медицинской тайны и конфиденциальной информации, чтобы «предоставить представителям общественности всю подробную информацию по медицинскому случаю».