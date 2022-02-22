22.02.2022: в зеркальную дату в Уральске поженились 45 пар
Некоторые молодожёны заранее запланировали дату регистрации именно на этот день, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 22 февраля, 45 пар решили узаконить свои отношения. Специалисты городского отдела РАГС отмечают, что для февраля это очень большое количество молодожёнов, ведь в обычные дни желающих связать себя указами брака не превышает 4-5 пар.
– По закону заявки на регистрацию брака мы принимаем за месяц. На 22 февраля соответственно начали принимать с 21 января. Но были женихи и невесты, которые заранее приходили, спрашивали и просили назначить дату регистрации именно на этот день. Наши молодожёны говорят, что это красивая дата, которая несёт в себе смысл, большинство из них возлагают на неё немало надежд. Из 45 пар в торжественной обстановке регистрацию пройдут пять женихов и невест. Остальные решили просто расписаться без торжества, - рассказала заведующая отделом РАГС Уральска Эльмира Сралиева.
Счастливый жених Даурен Кудайбергенов говорит, что они с будущей супругой не случайно решили расписаться в этот день.
– 22 февраля 2022 года - это особенная и красивая дата. Мы хотели, чтобы она навсегда осталась в нашей памяти. Поэтому заранее выбрали этот день и 21 января подали заявку. Говорят, что две двойки образую ключик, а в этой дате их целых шесть. Сегодня мы лишь официально узаконим свой брак, а летом сыграем свадьбу, - говорит Даурен.
Другая пара - Владислав и Анастасия отмечают, что также изначально планировали сыграть свадьбу ближе к этой дате.
– Но мне кажется, что если партнёры друг друга любят, то никакая дата ничего не изменит. Мы встречались три года и решили пожениться. Сейчас пройдёт официальная регистрация, а вечером свадьба в кругу близких и родных, - рассказала Анастасия.
В РАГСе добавили, что ежегодно свадебный бум отмечается в августе. Обычно за месяц свидетельство о заключении брака получают более 500 пар, 200-300 из которых женятся в торжественной обстановке.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
