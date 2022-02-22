– По закону заявки на регистрацию брака мы принимаем за месяц. На 22 февраля соответственно начали принимать с 21 января. Но были женихи и невесты, которые заранее приходили, спрашивали и просили назначить дату регистрации именно на этот день. Наши молодожёны говорят, что это красивая дата, которая несёт в себе смысл, большинство из них возлагают на неё немало надежд. Из 45 пар в торжественной обстановке регистрацию пройдут пять женихов и невест. Остальные решили просто расписаться без торжества, - рассказала заведующая отделом РАГС Уральска Эльмира Сралиева.

– 22 февраля 2022 года - это особенная и красивая дата. Мы хотели, чтобы она навсегда осталась в нашей памяти. Поэтому заранее выбрали этот день и 21 января подали заявку. Говорят, что две двойки образую ключик, а в этой дате их целых шесть. Сегодня мы лишь официально узаконим свой брак, а летом сыграем свадьбу, - говорит Даурен.

– Но мне кажется, что если партнёры друг друга любят, то никакая дата ничего не изменит. Мы встречались три года и решили пожениться. Сейчас пройдёт официальная регистрация, а вечером свадьба в кругу близких и родных, - рассказала Анастасия.

Сегодня, 22 февраля, 45 пар решили узаконить свои отношения. Специалисты городского отдела РАГС отмечают, что для февраля это очень большое количество молодожёнов, ведь в обычные дни желающих связать себя указами брака не превышает 4-5 пар.Счастливый жених Даурен Кудайбергенов говорит, что они с будущей супругой не случайно решили расписаться в этот день.Другая пара - Владислав и Анастасия отмечают, что также изначально планировали сыграть свадьбу ближе к этой дате.В РАГСе добавили, что ежегодно свадебный бум отмечается в августе. Обычно за месяц свидетельство о заключении брака получают более 500 пар, 200-300 из которых женятся в торжественной обстановке.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.