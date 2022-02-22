- Мы просим акима ЗКО подойти и выслушать наши проблемы, однако уже второй год мы его не видим, хотя цель организации таких собраний - донести проблемы сельского хозяйства до властей и найти пути их решения. Проблем хватает. В прошлом году была задержка по субсидиям. Начинающие фермеры взяли кредиты и надеялись вовремя получить субсидии (весной), но, к сожалению, этого не произошло. Получили осенью. Не смогли произвести ремонт техники, коровников. В области эта проблема наблюдается давно, хотя соседние области получают субсидии вовремя, а мы, как обычно - последние, - пояснил предприниматель из Жангалинского района Талгат Байкенов (он же представитель филиала Ассоциации ЗКО Shopan ata).

- Местные жители не могут инвестировать свои средства в сельское хозяйство. Это невозможно, потому что конкурс проводится с лоббированием интересов богатых людей. То есть, если у человека есть огромные деньги, то он получит землю для разведения животноводства. На конкурс (тендер) выставляются земли по 5-7 тысяч гектаров. Те, кто хотят работать, они просто финансово не осилят такие земли. А меньших площадей в конкурсах нет. Не у всех есть деньги на закуп тысячи голов скота. Есть к примеру, на 100 голов, но ему не выдадут землю, все усилия напрасны. Конечно, есть такие моменты, когда документально многие не выполняют требований, поданных в заявке на получение земли. Пишут, что будут разводить скот, получают наделы земли, а по факту такого количества скота никто не разводит. Куда деваться добросовестным крестьянским хозяйствам? По инвестпроектам многие получили земли, но никто инвесторов не видел в глаза. От акима области нет никакой поддержки, о чём говорить, если человека не видим, - пояснил Талгат Байкенов.

- Нас очень волнует вопрос воды. Она появилась в прошлом году, а теперь нам интересно, будут ли выделены деньги на закуп воды из России в этом году? Всё будет своевременно? Или нам снова ждать проблем? - задался вопросами фермер.

Сегодня, 22 февраля, в зале ДК "Зенит" собрались более двух сотен фермеров из разных районов области. Все они приехали рассказать о нерешённых проблемах, предложить пути решения и обменяться опытом. Собрание также посетили заместитель акима ЗКО Арман Утегулов и эксперт в области сельского хозяйства Алмасбек Садырбаев. Фермеров интересовали вопросы, касающиеся получения земель, обеспечения водой, финансирования сельского хозяйства и снижения цен на утилизационный сбор (предприниматели не могут приобрести новую технику).По словам мужчины, в области есть местные инвесторы, которые готовы вкладывать в сельское хозяйство свои деньги, однако система этого не позволяет.Предприниматель отметил, чтоК слову, на обращения фермеров пояснение к проблемам давали замакима и эксперт сельского хозяйства.Талгат Байкенов