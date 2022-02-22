- Данную сумму потерпевший передал знакомому, но обещанной помощи в оформлении так и не дождался, после чего вынужден был обратиться в полицию. По данному факту ведётся досудебное расследование по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Махинацию житель ЗКО пытался провернуть в марте прошлого года. Своему пожилому знакомому он предложил оформить гражданство РФ за 2,5 миллиона тенге. Также отдельно попросил оплатить ему 2,5 тысячи тенге.Стражи порядка призывают граждан не участвовать в сомнительных сделках по оформлению документов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.