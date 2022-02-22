- В отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, «Спутник М» адаптирован НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи специально для подростков, - говорится в сообщении.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил , что Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение вакцины «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет.

«Спутник М» – двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине «Спутник V», основанный на той же платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием «Спутника М» от «Спутника V» является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.

Позже информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Казахстана. 19 февраля 2022 года комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временное регистрационное удостоверение на «Гам-КОВИД-Вак-М» сроком на восемь месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.