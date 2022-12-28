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COVID-19

Озвучен прогноз по заболеваемости гриппом и COVID-19 в Казахстане

Вторая волна гриппа может прийти в январе - феврале. Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сказала, что сейчас идёт смещение волны заболеваемости гриппом и ОРВИ. - Мы идём на подъём. Соответственно, вторая волна может сместиться с весны на январь - февраль. Это связано с тем, что дети после праздников пойдут обратно в школу и детские сады, возрастают контакты передачи инфекции, - отметила санврач. Что касается COVID-19, то в январе по пессимистичному сценарию ожидается до тысячи заражений в сут
Дана Рахметова
Озвучен прогноз по заболеваемости гриппом и COVID-19 в Казахстане
Вторая волна гриппа может прийти в январе - феврале.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сказала, что сейчас идёт смещение волны заболеваемости гриппом и ОРВИ.
- Мы идём на подъём. Соответственно, вторая волна может сместиться с весны на январь - февраль. Это связано с тем, что дети после праздников пойдут обратно в школу и детские сады, возрастают контакты передачи инфекции, - отметила санврач.
Что касается COVID-19, то в январе по пессимистичному сценарию ожидается до тысячи заражений в сутки, по оптимистичному сценарию - до 500 случаев. Поэтому в предстоящие новогодние праздники санврач призвала соблюдать меры профилактики:
  • использовать маски в местах массового скопления населения;
  • ограничить посещение мест массового скопления людей;
  • регулярно проветривать помещения;
  • использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки;
  • ограничить контакты с больными людьми;
  • при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы.
Также казахстанцам рекомендовали не водить детей в торговые центры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан грипп коронавирус

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