Озвучен прогноз по заболеваемости гриппом и COVID-19 в Казахстане

Вторая волна гриппа может прийти в январе - феврале. Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сказала, что сейчас идёт смещение волны заболеваемости гриппом и ОРВИ. - Мы идём на подъём. Соответственно, вторая волна может сместиться с весны на январь - февраль. Это связано с тем, что дети после праздников пойдут обратно в школу и детские сады, возрастают контакты передачи инфекции, - отметила санврач. Что касается COVID-19, то в январе по пессимистичному сценарию ожидается до тысячи заражений в сут