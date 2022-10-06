Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на специальном брифинге рассказал об эпидемиологической обстановке в мире.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Из-за похолодания в мире ожидается рост заболеваемости COVID-19. Несколько стран Европы уже сообщают об увеличении числа случаев заражений и госпитализаций. При этом смертельных случаев не должно быть, поскольку у медиков стран есть вакцины и терапевтические средства. Доминирует по-прежнему вариант Omicron, также ВОЗ отслеживает более 300 его подвариантов.
Гебрейесус напомнил о начале сезона гриппа.
- Меры, введённые для сдерживания распространения COVID-19 во время пандемии, также помогли снизить бремя гриппа. Но с отменой большинства этих мер грипп вернулся, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Вакцины против гриппа безопасны и эффективны в снижении тяжёлых форм заболевания и смертности, особенно среди групп повышенного риска. Поэтому, пожалуйста, сделайте прививку от гриппа, - обратился глава ВОЗ.
Обеспокоенность вызывает и всплеск холеры. Только за первые девять месяцев этого года о вспышках холеры сообщили 27 стран. При чём наблюдается увеличение и смертельных случаев. Средний уровень летальности в этом году почти в три раза превышает показатель за последние пять лет.
- Хотя холера может убить в течение нескольких часов, её можно предотвратить с помощью вакцин и доступа к безопасной воде и санитарии, а в более тяжёлых случаях её можно легко лечить с помощью пероральной регидратации или антибиотиков, - заявил глава ВОЗ.