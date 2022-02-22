I этап. В 2023 году по госслужащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним, и их супругам. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2022 года.

II этап. В 2024 году по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2023 года.

III этап. В 2025 году по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2024 года.

IV этап. В 2026 году по всем оставшимся категориям населения. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2025 года.

По мобильным переводам большинства казахстанцев информация не будет предоставляться до 2026 года. Новые правила будут вводить поэтапно вместе с внедрением всеобщего декларирования доходов, что и так подразумевает предоставления в налоговую информации о своих доходах. Внедрение всеобщего декларирования, включая информацию по денежным переводам, будет происходить по следующему графику:Переводы физических лиц не облагаются и не будут облагаться налогом.