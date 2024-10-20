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Культура

Прайс–лист на размещение информации от кандидатов, участвующих в выборах депутатов Уральского городского маслихата вместо выбывших, назначенных на 8 декабря 2024 года

В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов Уральского городского маслихата вместо выбывших уведомляем о готовности предоставить площадки и размещение на новостном портале mgorod.kz, еженедельной газете «Мой ГОРОД», и в официальном Instagram аккаунте редакции «Мой ГОРОД» по следующим расценкам:РОП ТОО «Медиастарт 2012» Рукавишникова Е.Н. Свидетельство о постановке на учет ППИ №12639-Г от 26. 03. 2012 г., выдано Министерством культуры и информации РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
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Прайс–лист на размещение информации от кандидатов, участвующих в выборах депутатов Уральского городского маслихата вместо выбывших, назначенных на 8 декабря 2024 года

В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов Уральского городского маслихата вместо выбывших уведомляем о готовности предоставить площадки и размещение на новостном портале mgorod.kz, еженедельной газете «Мой ГОРОД», и в официальном Instagram аккаунте редакции «Мой ГОРОД» по следующим расценкам:

РОП ТОО «Медиастарт 2012» Рукавишникова Е.Н.
 Свидетельство о постановке на учет ППИ №12639-Г от 26. 03. 2012 г., выдано Министерством культуры и информации РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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