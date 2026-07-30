Үй алуға – 7 млн теңге: бағдарламаның жаңа шарттары қандай?

Қазақстанда жұмыс күші жетіспейтін өңірлерге көшуге ниетті азаматтар үшін мемлекеттік қолдау шаралары жаңартылды. Енді бағдарламаға қатысушылар баспана алуға жеті миллион теңгеге дейін қаражат ала алады, ал көшу процесі толығымен цифрлық форматқа ауысты.
Баспана мәселесі: Енді сертификат құны өсті
Мемлекеттің басты назары – қоныс аударған азаматтардың жаңа жерде тез бейімделуі. Осы мақсатта экономикалық ұтқырлық сертификатының мөлшері айтарлықтай көтерілді. Қазір қатысушылар жеті миллион теңгеге дейін (1 625 АЕК) көлемде қаржылай қолдау ала алады. Бұл қаражатты жаңа өңірден жеке үй сатып алуға немесе баспаналы болудың алғашқы қадамы ретінде жұмсауға болады.
Тек баспана емес, тұрақты жұмыс та бар
Мемлекеттік көмек тек баспанамен шектелмейді. Қоныс аударушыларға көшуге арналған жол шығындары, жалға алынған үй ақысы мен коммуналдық қызметтердің құны өтеледі.
Ең маңызды өзгеріс – жұмыс табудың жеңілдеуі. Енді жаңа жерге көшпей тұрып, қашықтан жұмыс берушіні таңдап, келісімшартқа отыруға болады. Ол үшін өңірлерде бос жұмыс орындарының жәрмеңкелері тұрақты түрде ұйымдастырылады.
Кімдер қатыса алады?
Бағдарламаның ауқымы кеңейтілді. Бұрын бұл шаралар негізінен жұмыссыз азаматтарға бағытталса, енді оған еңбек нарығында тапшы мамандар мен шаруа, фермер қожалықтарының басшылары да қосыла алады. Бұл дегеніміз – өз кәсібін дамытқысы келетін немесе нақты мамандығы бар адамдар үшін үлкен мүмкіндік.
Барлығы – смартфонда
Құжат жинап, мекемелерді жағалаудың қажеті жоқ. Бағдарлама толықтай цифрландырылды. Енді migration.enbek.kz порталы арқылы:
- Бос жұмыс орындарының картасымен танысуға;
- Қай өңірде қандай мамандыққа сұраныс барын білуге;
- Өтінімді үйден шықпай-ақ жолдауға болады.
Айта кетейік, 2017 жылдан бері 73 мыңнан астам адам осы бағдарламаның көмегімен басқа өңірге көшіп, жаңа өмір бастады. Олардың 31 мыңы қазір тұрақты жұмыспен қамтылған.