В регионе всё больше и больше регистрируются случаи заболеваемости COVID-19, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более 2 млрд тенге потратили на борьбу с коронавирусом в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодня по области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По словам руководителя управления здравоохранения Армана Калибекова, с начала июля выявлено 207 случаев заражения COVID-19. По сравнению с прошлым месяцем, уровень заболеваемости увеличился на 99,1% (в июне зарегистрировано всего четыре случая). С начала года зарегистрировано 9 797 случаев КВИ, с начала пандемии - 49 794 случая.
– В связи с ростом заболеваемости увеличилось и количество поступающих в инфекционные стационары. Если на 14 июля в инфекционном стационаре получал лечение один пациент, через неделю (21 июля) количество получающих возросло до 33, - отметил Арман Калибеков.
На сегодня получают лечение 33 пациента. В отделении реанимации с тяжёлым течением заболевания пациентов нет. На амбулаторном уровне находятся 165 пациентов.