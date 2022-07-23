– В связи с ростом заболеваемости увеличилось и количество поступающих в инфекционные стационары. Если на 14 июля в инфекционном стационаре получал лечение один пациент, через неделю (21 июля) количество получающих возросло до 33, - отметил Арман Калибеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодня по области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По словам руководителя управления здравоохранения Армана Калибекова, с начала июля выявлено 207 случаев заражения COVID-19. По сравнению с прошлым месяцем, уровень заболеваемости увеличился на(в июне зарегистрировано всего четыре случая). С начала года зарегистрировано 9 797 случаев КВИ, с начала пандемии - 49 794 случая.На сегодня получают лечение 33 пациента. В отделении реанимации с тяжёлым течением заболевания пациентов нет. На амбулаторном уровне находятся 165 пациентов.