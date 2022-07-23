- Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты. На первом этапе будут подлежать лицензированию вновь открываемые дошкольные организации. На втором этапе лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. И третьи этап все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД. Таким образом, нужно понимать, что лицензирование даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей,- сказала Светлана Темиргалиева.

Фото из архива "МГ" Так, по словам Светланы Темиргалиевой, за последних три года было открыто 58 дошкольных организаций на 3563 мест, из них частных - 47. Только, в 2021 году открыто 29 дошкольных организаций на 1567 мест. В 2022 году запланировано открытие 12 детских садов на 1889 мест. Кроме того, дошкольное образование является единственным уровнем образования, который в настоящее время не лицензируется. Лицензирование, как механизм проверки доходов, проводилось до 2011 года. Также возникла необходимость возврата лицензирования и оно будет вводиться поэтапно.