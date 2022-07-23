Изображение с сайта Pixabay Как сообщили в Комитете гражданской авиации РК, в связи с участившимися задержками рейсов, которые вызвали резонанс среди пассажиров, 18 июля председатель Комитета Талгат Ластаев в оперативном порядке провел совещание с авиакомпанией «Эйр Астана». Во время совещания авиакомпании были указаны на недостатки коммерческого планирования воздушных судов, недопустимость отмен регулярных рейсов, отсутствие оперативного реагирования на замену воздушных судов, отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов. По итогам совещания, авиакомпанией «Эйр Астана» для обеспечения резерва было выделено отдельное воздушное судно, которое будет использовано только при задержках рейсов. — АО «ФНБ «Самрук-Казына» как акционеру крупных казахстанских авиакомпаний, необходимо усилить работу по планированию графика поставок воздушных судов. Вместе с тем, 21 июля в целях укрепления взаимодействия проведены совещания с аэропортами городов Алматы и Уральск при участии АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпании «Эйр Астана». В связи с продолжительной задержкой рейса Алматы — Мале, который был запланирован на 16 июля в оперативном порядке в течении двух дней было проведено расследование. По итогам работы было установлено, что пассажиры данного рейса ожидали вылет более 15 часов. При ожидании, пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, а именно услуги по проживанию в гостинице. В связи с чем, 21 июля в отношении авиакомпании было заведено административное дело, в ходе которого на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП или чуть более трех миллионов тенге, — сообщили в КГА. Всего на сегодняшний день в Комитет поступило порядка 150 обращений, по каждому из которых проводится работа. По итогам в Комитете обещали принять соответствующие процессуальные меры, предусмотренные действующим законодательством.