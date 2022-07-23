Новый аттракцион установлен на месте старого колеса обозрения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В парке Уральска запустили новое колесо обозрения за 250 млн тенге Фото Медета МЕДРЕСОВА Высота нового колеса обозрения составляет 42 метра. Как сообщил заместитель директора ТОО "РИА "Мир" Антон Ротштайн, аттракцион состоит из 18 кабин, вместимостью четыре человека. В каждой кабине установлены кондиционер и панорамное остекление. В шести кабинах даже полы стеклянные. Общее количество мест - 72. Оборот составляет около восьми минут. Взрослый билет (от 12 лет и старше - прим. автора) стоит 1200 тенге, детский билет (от 3 до 12 лет) стоит 800 тенге, дети до трех лет катаются бесплатно. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослого, взрослый при этом должен приобрести билет. Аттракцион работает в будни с 13.00 до 20.00, в выходные - с 11.00 до 23.00.
– Фундамент начали заливать еще в прошлом году, установку начали где-то в середине января. Колесо обозрения прошло сертификацию, мы пригласили специалистов из Москвы, которые сертифицировали аналогичные  аттракционы в Боровом и в Актюбинске. Они провели все испытания, динамические, статические, с нагрузкой и без, проверили от и до. Только после этих процедур нам выдали сертификат. Техническое обслуживание будем проводить сами, наши специалисты прошли обучение. Аттракцион обошелся нам в 250 миллионов тенге, изначально мы думали, что потратим 200 миллионов тенге, но все подорожало и колесо обозрения обошлось нам дороже, - рассказал Антон Ротштайн.
Старое колесо обозрения было установлено в 1986 году и уже заставляло уральцев усомниться в его техническом состоянии - на праздновании Масленицы в 2019 году оно остановилось вместе с людьми, которых потом вызволяли спасатели. Колесо обозрения для каждого города это знаковый объект, в том числе это влияет на туристическую привлекательность города. В каждой кабине установлены кондиционеры и панорамное остекление. В шести кабинах стеклянные полы, что делает катание более захватывающим. Общее количество мест - 72. Оборот колеса составляет 7 минут 45 секунд. Также имеется двухсторонняя светодиодная иллюминация.  