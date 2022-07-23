– Фундамент начали заливать еще в прошлом году, установку начали где-то в середине января. Колесо обозрения прошло сертификацию, мы пригласили специалистов из Москвы, которые сертифицировали аналогичные аттракционы в Боровом и в Актюбинске. Они провели все испытания, динамические, статические, с нагрузкой и без, проверили от и до. Только после этих процедур нам выдали сертификат. Техническое обслуживание будем проводить сами, наши специалисты прошли обучение. Аттракцион обошелся нам в 250 миллионов тенге, изначально мы думали, что потратим 200 миллионов тенге, но все подорожало и колесо обозрения обошлось нам дороже, - рассказал Антон Ротштайн.Старое колесо обозрения было установлено в 1986 году и уже заставляло уральцев усомниться в его техническом состоянии - на праздновании Масленицы в 2019 году оно остановилось вместе с людьми, которых потом вызволяли спасатели. Колесо обозрения для каждого города это знаковый объект, в том числе это влияет на туристическую привлекательность города. В каждой кабине установлены кондиционеры и панорамное остекление. В шести кабинах стеклянные полы, что делает катание более захватывающим. Общее количество мест - 72. Оборот колеса составляет 7 минут 45 секунд. Также имеется двухсторонняя светодиодная иллюминация. Взрослый билет (от 12 лет и старше - прим. автора) стоит 1200 тенге, детский билет (от 3 до 12 лет) стоит 800 тенге, дети до трех лет катаются бесплатно. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослого, взрослый при этом должен приобрести билет. Аттракцион работает в будни с 13.00 до 20.00, в выходные - с 11.00 до 23.00. QE15HdVDyIc?feature=share Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
В ЗКО через суд взыскивают долги по программе "С дипломом - в село"
В Шынгырлауском районе должники по программе "С дипломом - в село" начали попадать в суд.
С 85 до 150 тысяч тенге: в Казахстане могут поднять минимальную зарплату
Правительство рассматривает возможность масштабного пересмотра выплат, чтобы довести минимальный порог оплаты труда до половины от медианной...
Дожди и до +17 градусов: какая погода ждёт жителей западных регионов Казахстана 22 апреля
Пока в Атырау и Актобе наслаждаются солнцем, жителям Уральска и Актау синоптики советуют не забывать зонты из-за возможных осадков.
725 млн тенге социальной помощи выплатили жителям ЗКО
Социальную помощь оказали 11 тысячам семей.
АЭС в Казахстане: назван ещё один регион для будущей станции
В Казахстане планируют построить до четырёх АЭС: в список приоритетных зон вошёл Западный Казахстан, а в долгосрочной перспективе - Костанай...
Атырауда 338 медицина қызметкері әлеуметтік төлемсіз қалды
Мемлекеттік мекеме қызметкерлердің зейнетақысы мен әлеуметтік аударымдары аудармаған.
Паводок смыл переправу через реку в ЗКО
Теперь дорога для сельчан в областной центр стала длиннее на 6 километров.
Сохраняя чистые воды и зелёные горы, совместно строим прекрасный общий дом - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь
Строительство экологической цивилизации имеет решающее значение для будущего человечества, а создание зеленого дома является общей мечтой вс...
Оралда 24 сәуірде бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді
Іс-шара Мәншүк Мәметова 81 мекенжайында ұйымдастырылады.