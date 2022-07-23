В последний месяц лета будет перенос одного рабочего дня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. В 2022 он выпадает на вторник. Постановлением правительства рабочий день с 29 августа перенесён на 27 августа. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе: 27 августа - рабочий день; 28, 29 и 30 августа - выходные. При шестидневной рабочей неделе: 27 августа - рабочий день, 28 - выходной, 29 - рабочий день, 30 августа - выходной. Следующий праздник будет уже в декабре.