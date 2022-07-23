Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют, что днем в Уральске столбики термометров покажут +28..+30 градусов, ночью похолодает до +17..+19. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - гроза. Днём ожидается до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актау - гроза. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

По данным службы спасения, 24 июля в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, гроза, дождь с переходом в крупный град.