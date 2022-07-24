– Ваучер – это объём денежных средств, которые выделяются государством на образование ребёнка, то есть это метод финансирования. Если раньше средства госзаказа уходили напрямую от акимата в детский сад, то с ваучером средства будут уходить от акимата к родителю. А родитель, как услугополучатель, будет сам оплачивать услуги садика. Ваучерное финансирование в пилотном проекте реализуется в дошкольных организациях Нур-Султана до конца этого года, и после успешной реализаций будет внедрятся во всех дошкольных организациях, - пояснила Светлана Темиргалиева.Другими словами, деньги для оплаты услуг детского сада поступают на счета родителей. Родитель самостоятельно выбирает детский сад, оценивает предоставляемую услугу и ежедневно подтверждает посещение ребёнка детского сада. Средства папы и мамы смогут тратить исключительно на оплату детского сада. Деньги будут напрямую проходить на счета детских садов и списываться с банковских карточек родителей автоматически. А значит нет риска неоплаты со стороны родителей. К слову, на сегодня из бюджета размещается государственный заказ согласно методике подушевого финансирования. Сумма на одного ребенка в 2022 году составляет в городе 41 689 тенге, в селе – 45 348 тенге. При этом, внесены изменения в методику, предусматривающие в структуре госзаказа объёмы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней. И на эти меры из бюджета ежегодно выделяются финансовые средства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
