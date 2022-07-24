– Среди них вакцины Pfizer и VeroCell являются одобренными ВОЗ. Если вы планируете выезжать за границу, необходимо обратиться в поликлинику заблаговременно, как минимум за 21 день до отъезда, так как требуется полный курс вакцинации и интервал между первым и вторым компонентами составляет 21 день, - говорит Арман Калибеков.

– В рейтинге регионов наша область занимает 15-ое место из 17 по уровню ревакцинации. А это значит, что по сравнению с другими регионами уровень ревакцинации значительно низкий. 89% от количества заболевших приходится на долю невакцинированных и вакцинированных более шести месяцев назад. Охват ревакцинацией населения должен составлять не менее 65% для формирования коллективного иммунитета, - отметил Арман Калибеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, на сегодня в поликлиниках области имеются в наличии вакцины: Pfizer - 1 500 доз, QazVac - порядка 12 тысяч доз и Vero Cell - свыше 50 тысяч доз.На сегодня первым компонентом привились 278 186 человек, второй компонент - 269 729 человек. Ревакцинацию прошли 102 792 человека, и всего 6 443 человека прошли повторную ревакцинацию.Во всех поликлиниках области возобновлены масочный режим, работа кабинета-фильтров и мобильных бригад.