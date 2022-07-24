- Такая ситуация была и в других городах страны. Поэтому мы пригласили в Атырау детского нейрохирурга Данияра Сабдиналиева для проведения мастер-класса. Во время операции, которая длилась несколько часов, мы удалили эту патологию в мозгу ребенка. Сейчас состояние пациента можно назвать удовлетворительным, - сказал нейрохирург Шодер Арипов.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, годовалый ребенок родился на два месяца раньше срока. Он находился под наблюдением врачей в реанимационном отделении областного перинатального центра. После был переведен в областную детскую больницу. Врачи диагностировали у ребенка кровоизлияние в мозг. Этот диагноз подтвержден заключением ультразвукового исследования. Было проведено несколько операций, состояние ребенка улучшилось. Однако в головном мозге образовалось шесть опухолей, достигших размера яблока.Нейрохируг Шодер Арипов переехал из города Тараза в Атырау в 2018 году по приглашению областного управления здравоохранения. Выпускник Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева имеет опыт в травматологии. Однако его интересовала нейрохирургия. Ранее он работал в Караганде и Таразе.