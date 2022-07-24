Случай произошел сегодня, 24 июля, около 8:00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, в городе Эмба Мугалжарского района в мужчину попала молния. В этот момент 41-летний мужчина пас скот. Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Напомним, в мае этого года в селе Белогорка молния попала в 15-летнего подростка и 27-летнего мужчину. Ребенок скончался на месте, мужчина госпитализирован.  