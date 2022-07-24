- Наше объединение работает с подобными проектами с 2011 года. Организуем различные мероприятия, в том числе и спортивные. Не так давно участвовали в районном турслёте «Дорогами славы отцов», - поделилась специалист ОО «Сункар Аксай» Айгерим Нариманова. - Наша цель – оказывать всяческую поддержку лицам с инвалидностью, в том числе по открытию собственного дела или трудоустройства, способствовать их социализации в обществе, дать возможность чувствовать себя нужным.

- Это картины по номерам. Можно работать с разными кисточками, мне удобно с тонкой. На одну картину у меня уходит до недели. Каждый день по несколько часов рисую, - рассказал Лемар.

Юлия Сизова имеет инвалидность по слуху. Но это не мешает ей заниматься творчеством и зарабатывать на этом. Она является известным в районе мастером по рукоделию. Девушка вышивает гобелены, делает различные поделки, в последнее время взялась за обшивку автомобилей и мебели. В ходе мастер-класса Юлия показала основы вышивки гобеленов, ответила на вопросы участников по используемым материалам. В общении ей помогал сурдопереводчик Берик Тюлегенов.Также на мероприятие были приглашены подопечные Аксайского центра специальных социальных услуг, которые занимаются творчеством и постоянно участвуют в фестивалях и конкурсах для людей с инвалидностью. Наталья и Лемар продемонстрировали картины, которые они рисуют.Участники мастер-класса высказали своё восхищение и посоветовали выставлять их на продажу. Но художники пока занимаются творчеством для своего удовольствия. Картины они собирают для выставок.