Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют, что днем в Уральске столбики термометров покажут +26..+28 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь с грозой. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - гроза. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.

В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

По данным службы спасения, 25 июля в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, гроза, дождь с переходом в крупный град.